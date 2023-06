Nimona: nuovo trailer ufficiale per il film animato di Netflix prodotto da Annapurna

A pochi giorni dalla prima clip di Nimona, l'atteso nuovo film d'animazione targato Annapurna e distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Netflix è tornato a mostrarsi grazie al nuovo trailer ufficiale.

Come mostrato dal filmato promozionale, disponibile all'interno dell'articolo, il film racconta la storia di Ballister Boldheart (Riz Ahmed), un cavaliere in un futuristico mondo medievale che viene incastrato per un crimine che non ha commesso: l'unica che può aiutarlo a dimostrare la sua innocenza è Nimona (interpretata da Chloë Grace Moretz), un'adolescente dispettosa con un gusto per il caos che è anche una creatura mutaforma che Ballister è stato addestrato a cacciare e uccidere.

Nimona ha avuto una lunga gestazione, dato che il progetto nacque ai Bluesky Studios per la regia di Patrick Osborne. Quando la Disney ha acquisito lo studio - insieme a tutto ciò che era di proprietà dell'ex 20th Century Fox - nel 2019 il film è stato prima rinviato e poi cancellato del tutto, per poi essere acquistato dalla Annapurna Pictures di Megan Ellison nel 2020, e affidato ai registi di Spies in Disguise Nick Bruno e Troy Quane e DNEG Animation alla grafica. La pandemia ha continuato a rallentare lo sviluppo ma alla fine Netflix ha acquistato il prodotto finito nel 2022.

Per altri contenuti guardate il primo trailer di Nimona. La data d'uscita del film è fissata per il 30 giugno, in esclusiva sulla piattaforma.