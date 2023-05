Nimona, il trailer del film Netflix scartato da Disney ci porta in un futuro medievale!

La storia della produzione di Nimona è di quelle lunghe e travagliate: annunciato nel 2015 per la regia di Patrick Osborne, il film tratto dall'omonima graphic novel fu scartato da Disney per degli scontri con la casa di produzione circa la presenza di un bacio gay, e solo ora ha finalmente trovato una nuova casa dalle parti di Netflix.

Forte della presenza di due star come Riz Ahmed e Chloe Grace Moretz nel ruolo dei due protagonisti, Nimona può dunque finalmente mostrarsi a noi nel primo trailer ufficiale rilasciato dalla grande N proprio in queste ore: ma di cosa parla, dunque, questo film animato che vuole proiettarci in un peculiare futuro dai tratti spiccatamente medievali?

La trama, come il trailer ci lascia soltanto intuire, segue le avventure di Ballister Boldheart e, appunto, di Nimona: il primo è un cavaliere caduto in disgrazia dopo esser stato accusato di un crimine che non ha commesso, mentre la seconda è uno strano essere mutaforma che il nostro Ballister starebbe cercando di addestrare come vera e propria arma di distruzione, nonché unica a poter provare l'innocenza del suo compagno d'avventura.

I disastri sembrano davvero dietro l'angolo a giudicare dalle premesse, e il trailer, in effetti, ci parla piuttosto chiaro da questo punto di vista! Nimona, comunque, arriverà su Netflix il prossimo 30 giugno. Gli darete una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti!