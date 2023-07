Nimona, Riz Ahmed ed Eugene Lee Yang sulla relazione queer: 'Sono tenerissimi!'

Nimona fa dei temi LGBTQ+ uno dei fondamenti della trama, e, nonostante molti spettatori abbiano trovato la dinamica "forzata", molti altri ne hanno elogiato l'intento pedagogico su una fascia di pubblico differente. A commentare la relazione tra Ballister Boldheart e Ambrosius Goldenloin sono i rispettivi doppiatori.

"Be', penso che Ballister non sia pensando al significato di tutto ciò" ha spiegato Riz Ahmed. "C'è dentro fino al collo. È soltanto un dato di fatto nella sua vita, ed è una cosa bellissima, perché è così che dovrebbe essere. Una delle cose davvero potenti di questo film sta nel celebrare la verità emozionale della relazione, oltre a basarsi su di essa. Non c'è niente di simbolico in questo. Si tratta della verità emotiva del personaggio, e personalmente la adoro. È così semplice e sfacciato affrontare una relazione in un modo simile". Era il giugno 2023 quando Riz Ahmed non credeva alla pubblicazione di Nimona, considerando tutto il tempo richiesto dalla produzione.

Ad aggiungere altri dettagli è Eugene Lee Yang: "In quanto fan della graphic novel ancor prima che il film uscisse" ha continuato, "ero davvero curioso di vedere come avremmo potuto sfruttare la relazione queer e renderla ancor più d'impatto. Sono tenerissimi, i protagonisti più teneri che esistano! Ricordo benissimo quando lessi la sceneggiatura e verificai quanto fossero perdutamente innamorati l'uno dell'altro. Mi colpì davvero molto. Recitare in una storia d'amore del genere, che sembra onesta, vera e non forzata, con moltissime cose che si frappongono al loro cammino e la decisione di rimanere uniti a prescindere, è una cosa talmente bella che non avrei potuto desiderare storia d'amore migliore".

Il film d'animazione è disponibile su Netflix dal 30 giugno 2023. Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer di Nimona.