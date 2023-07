Nimona, i registi paragonano il futuro medievale alla società odierna: 'Purtroppo è così'

Il nuovo trailer di Nimona anticipa un insolito "medioevo futurista" che fa da sfondo agli eventi, e a fornirci nuovi dettagli sono Nick Bruno e Troy Qyane, registi nel film di animazione appena approdato su Netflix.

"Be', voglio dire: un adattamento è pur sempre un adattamento" ha dichiarato Quane. "Quel che funziona su un foglio di carta non funzionerebbe nel regno del cinema, ma volevamo comunque assicurarci di rimandare a quella graphic novel. Ecco perché abbiamo dato un'occhiata allo stile del nostro progetto, inventando qualcosa di unico e in grado di risaltare. Lo stesso vale per le tematiche del film. Voglio dire, la storia si svolge in un medioevo futurista, la stessa società che ha implementato la tecnologia e ha macchine volanti... ma chi sta pensando è ancora radicato in una specie di sensibilità antiquata. Sfortunatamente vale lo stesso per molti aspetti della società odierna. Realizzare un film in CGI, ma attribuendogli qualcosa di nostalgico, una specie di tradizionale ritorno al passato... era il modo migliore per omaggiare la graphic novel".

Ad aggiungere nuovi dettagli è Bruno. "Adoriamo tutta l'orribile propaganda che c'è là fuori" ha aggiunto. "È stato divertente pensarci e, sfortunatamente, siamo riusciti a estrarla dal nostro mondo. Un po' come Slaytorade: 'Se vedi qualcosa, uccidila'. Ci sono troppi esempi nel nostro mondo di come giudichiamo e ci interfacciamo con le persone; ma, al tempo stesso, creare una parodia è estremamente spassoso".

Il film è disponibile su Netflix dal 30 giugno 2023. In un'altra occasione, Chloë Grace Moretz di Nimona ha commentato il personaggio.