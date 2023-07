Nimona, i registi consigliano il film a "chiunque si senta incompreso"

Dopo l'analisi di Chloë Grace Moretz su Nimona, ad aggiungere nuovi dettagli sono i due registi Nick Bruno e Troy Quane, i quali, in una lunga intervista, sviscerano il suo carattere esuberante e problematico allo stesso tempo.

Nel descrivere la protagonista, Quane la definisce come "forte, sicura di sé, impertinente, schietta, punk rock... insomma, una vera rarità. Al di sotto di tutto quanto, però, senti quell'emozione, la frustrazione e il dolore", fino a "rappresentare una connessione con chiunque si senta incompreso o diverso: riguarda la maggior parte delle persone, indipendentemente dal loro background". In un'altra occasione, i registi del film hanno sapientemente attuato un paragone tra il futuro medievale di Nimona e la società odierna.

Inoltre, "l'idea che puoi avere qualche difetto, qualche trauma, ma anche scatenarti e mostrare un lato di te stesso spaventoso o negativo, e che la gente non vuole vedere... va bene lo stesso. Un disordine simile ci rende ciò che siamo. Volevamo assicurarci di mantenerlo: Nimona non deve mai scusarsi per questo, e neanche noi dovremmo farlo. Ci sono momenti in cui siamo fantastici, altri meno; ma va bene lo stesso, sai? Va benissimo"; come aggiunge Bruno, "parliamo non soltanto di accettazione e sentirsi incompresi, con particolare riferimento ai temi LGBTQ+, ma anche di un messaggio chiarissimo: conoscere la vera essenza delle persone".

Il film, disponibile su Netflix, racconta la storia di una giovane mutaforma (Nimona) e di un cavaliere accusato ingiustamente (Ballister Cuoreardito), con l'ovvia necessità di dimostrare la propria innocenza. Riusciranno nell'intento? Ma soprattutto... andranno mai d'accordo, nonostante tutti i loro precedenti?