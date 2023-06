Nimona, la protagonista si presenta a Ballister Boldheart nella nuova clip esilarante!

Arriva una nuova clip del primo lungometraggio di Patrick Osborne: Nimona. A condividerla è la pagina ufficiale di Netflix su Twitter.

Nel nuovo video la protagonista si presenta a Ballister Boldheart, e lo fa in maniera esilarante: Ballister sente un rumore preoccupante. Si avventura dunque per capirne l'origine, ma lo fa portando con sé una bottiglia rotta (molto poco minacciosa). Dietro di lui ad un certo punto spunta Nimona. "Hey Capo" dice lei, mentre Boldheart si spaventa a morte. "Chi sei tu?" risponde lui, mentre lei già sembra essere a suo agio con il suo nuovo capo. La protagonista inizia poi a provare diverse armi, non senza l'apprensione della sua controparte, che afferma "Non sono per bambine". "Bambina? Quanti anni ho secondo te?!", afferma Nimona. Il video continua poi con scambi ricchi d'ilarità come questi, dandoci un buon assaggio di cosa ci aspetta.

Nel casti di Nimona ci saranno le voci di: Grace Moretz, Eugene Lee Yang (Ambrosius Goldenloin), Julio Torres (Diego the Squire), Frances Conroy (nei panni del regista), Sarah Sherman (Coriander Cadaverish), Lorraine Toussaint (regina Valerin), Beck Bennet (Sir Thoddeus Sureblad), Indya Moore (Almzapam Davis), RuPaul (Nate Knight).

Nel post di Netflix si ricorda anche che il nuovo trailer arriverà la settimana prossima. Siete pronti?Nimona arriva il 30 giugno: siete pronti ad assistere alla storia di questa piccolo mutaforma malefica?Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer di Nimona: correte a vederlo!