Nimona, parla Riz Ahmed: 'Non posso credere che sia uscito, ci lavoriamo da anni'

Il tempo di Nimona è ormai giunto: il film con Riz Ahmed e Chloe Grace Moretz è sbarcato su Netflix pochi giorni fa dopo esser stato annunciato da un bel po' di tempo, a consolidare una tradizione che vede la Grande N continuare a fare la voce grossa per quanto riguarda un reparto animazione spesso dimostratosi all'avanguardia.

Dopo le parole della protagonista Chloe Grace Moretz, a parlare del film è dunque stato ora il suo collega Riz Ahmed, apparso incredibilmente soddisfatto del lavoro svolto e incredulo di poterne finalmente ammirare i risultati sul piccolo schermo.

"Non posso credere che finalmente sia uscito, ci stiamo lavorando da anni. Da anni, letteralmente da anni. Ci sono state delle battute d'arresto e dei nuovi inizi. C'è stato il COVID, abbiamo dovuto lavorare da remoto. Vedere tutto i pezzi al loro posto è così bello, vedere ciò che Chloe ha fatto con Nimona, creando uno dei migliori personaggi d'animazione di tutti i tempi. Davvero, non posso crederci" sono state le parole dell'attore di Sound of Metal.

E voi, cosa ne dite? Avete già dato un'occhiata al nuovo gioiellino animato made in Netflix? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, comunque, qui trovate il trailer ufficiale di Nimona.