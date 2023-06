Nimona, Chloë Grace Moretz sul personagggio: 'È una specie di supereroe anti-eroico'

Il nuovo trailer di Nimona anticipa come sarà il film animato di Netflix, che vedrà l'attrice Chloë Grace Moretz nei panni della protagonista mutaforma. In una recente intervista, Mortez ha evidenziato le inaspettate, sensazionali caratteristiche del personaggio.

"Sono sempre stata attratta dai cattivi e dai malvagi" ha dichiarato, "e penso che Nimona sia una specie di supereroe anti-eroico. Lo reputo molto divertente. Anche quando hai un cuore tanto buono, infatti, a volte esagera nel modo in cui fa le cose – adoro questo lato di lei. Insomma, si attiene esattamente a ciò che è. Quindi... sì, mi piacerebbe interpretare un eroe/cattivo come Nimora".

Una dichiarazione simile suggerisce la volontà di partecipare al MCU? Nel 2022, l'attrice incontrò proprio la Marvel per interpretare un ruolo legato ai fumetti. "Ne abbiamo parlato un po'" ha ricordato. "Voglio dire... Penso che sarebbe fantastico interpretare un cattivo in un film Marvel e DC, così da dedicarmi al lato più oscuro del ruolo. Adoro essere una supereroina. Probabilmente sarà anche molto divertente, tutto sta nel trovare quello che più corrisponde a quello che vorrei trasmettere e alla portata del personaggio. Sarebbe meraviglioso rientrare nel ruolo giusto e nel progetto giusto". Per approfondire la sua carriera, ecco i i 10 migliori ruoli di Chloë Grace Moretz.

Quanto a Nimona, il film racconta la storia di un cavaliere medievale "futuristico" che viene incastrato per un crimine non commesso, fino a richiedere l'aiuto di Nimona, un'adolescente mutaforma con una spiccata passione per il caos. Con l'intero regno alle calcagna, l'unica speranza per il cavaliere è affidarsi a lei... Riusciranno a dimostrare la sua innocenza?

Il film debutterà su Netflix il 30 giugno 2023.