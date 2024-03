Nimic: dopo Povere Creature il film 'perduto' di Yorgos Lanthimos arriva al cinema

Dopo le ultime novità su Save the green planet, i fan di Yorgos Lanthimos avranno di che gioire perché grazie al successo di Povere creature in Italia si prepara a debuttare al cinema il cortometraggio Mimic.

Il film arriverà per la prima volta nelle sale italiane a partire dal 28 marzo grazie a Trent Film: un’opera straordinaria e straniante, acclamata dai fan di Lanthimos e con protagonista Matt Dillon, qui nei panni di un violoncellista che in metropolitana incrocia lo sguardo di una sconosciuta, dando così inizio a un viaggio onirico ai confini del concetto di uomo e di identità.

Il corto segna anche la reunion tra Yorgos Lanthimos e lo sceneggiatore Efthymis Filippou, che con le sue sceneggiature di The Lobster e di Il sacrifico del cervo sacro ha conquistato nomination all'Oscar. Il progetto rappresenta anche una sorta di prova generale dei temi di Povere creature!, con la forza fulminea di un cortometraggio in grado di segnare lo spettatore come pochi altri: il viaggio di un uomo all'interno dello sguardo di una donna, un'esperienza sensoriale che il grande schermo rende ancor più potente e indimenticabile.

Ricordiamo che Yorgos Lanthimos tornerà al cinema a giugno prossimo con il nuovo film Kinds of Kindness, con protagonista ancora una volta Emma Stone.

Diabolik - Chi Sei? - Dvd è uno dei più venduti oggi su