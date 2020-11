Nimic è il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Matt Dillon: dove vederlo in streaming

Con Nimic Yorgos Lanthimos è tornato a confrontarsi con il cortometraggio, materia a cui il regista di Dogtooth e La Favorita già si era avvicinato prima nel lontano 1995 con O Viasmos Tis Hlois e poi nel 2001 con Uranisco Disco.

Nimic fu presentato lo scorso anno al Festival di Locarno e vede Matt Dillon nel ruolo di un violoncellista la cui vita ripetitiva e monotona, ben descritta nei soli 12 minuti di riprese, viene improvvisamente sconvolta da un incontro avvenuto in metropolitana.

La percezione del tempo, le domande sull'identità e sulle relazioni sono al centro di questa breve ma intensa opera del regista consacratosi con Il Sacrificio del Cervo Sacro che, ora, è finalmente disponibile per online per la visione in streaming.

Nimic è infatti presente in Italia nel catalogo di MUBI, la piattaforma streaming disponibile sia in bundle con Amazon Prime Video che in maniera indipendente: in entrambi i casi l'abbonamento alla piattaforma costa 9,99 euro mensili, ma i 7 giorni di prova gratis (che diventano 30 per gli abbonati Prime che decideranno di combinare i due servizi) potrebbero essere un'ottima occasione per dare uno sguardo alla nuova opera di Lanthimos. Nel caso l'abbiate già visto, ovviamente, diteci nei commenti qual è il vostro giudizio su questo Nimic.