Nikolaj Coster-Waldau, la star di GoT nel poster dell'anno: guardate la locandina!

Nikolaj Coster-Waldau ha smesso da tempo di essere soltanto il Jaime Lannister di Game of Thrones: negli ultimi anni abbiamo visto l'attore danese in ruoli piuttosto vari, dal discusso Gods of Egypt al Domino di Brian De Palma. In quale progetto, dunque, ritroveremo il nostro nei prossimi tempi?

Pare che il buon Nikolaj abbia deciso di far ritorno in patria, almeno momentaneamente: in questi giorni l'attore è infatti impegnato nella promozione di A Taste of Hunger, film danese per la regia di Christoffer Boe nel quale l'ex-star di Game of Thrones rivestirà il ruolo di uno dei due protagonisti, una coppia proprietaria del ristorante danese Malus e ossessionata dall'ottenere la propria prima stella Michelin.

In Italia non sappiamo molto di questo A Taste of Hunger, ma il poster del film è senz'altro uno di quelli che difficilmente si dimenticano il giorno dopo: nella locandina ufficiale vediamo infatti il nostro Nikolaj disteso insieme alla co-star Katerine Greis-Rosenthal su quella che sembrerebbe una sorta di natura morta comprendente alimenti di ogni tipo, dal vegetale all'animale, tra pesce, uova, funghi, verdura e chi più ne ha più ne metta.

Una presentazione decisamente singolare che non può che incuriosirci e spingerci a dare una possibilità al film! A Taste of Hunger a parte, comunque, Nikolaj Coster-Waldau è protagonista anche del nuovo film Netflix Against the Ice.