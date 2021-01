Nikolaj Coster-Waldau, la star di Game of Thrones in un nuovo film Netflix: i dettagli!

La star di Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau e la star di Peaky Blinders, Joe Cole, sono i protagonisti del nuovo film Netflix, Against The Ice, prodotto dal regista di Everest, Baltasar Kormákur. Coster-Waldau partecipa al progetto anche in qualità di co-sceneggiatore insieme Joe Derrick, adattando il romanzo danese Two Against The Ice.

Against The Ice è prodotto da RVK Studios di Kormákur, società di produzione islandese che si è occupata anche della serie Netflix, Katla, e recentemente ha annunciato Entrapped. Si tratta inoltre anche del primo progetto per III Kippers di Coster-Waldau e della neonata società di produzione di Derrick.



Nel 1909 una spedizione danese in Alabama, guidata dal capitano Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) tentò di confutare la rivendicazione degli Stati Uniti sulla Groenlandia nord-orientale, un'affermazione che era radicata nell'idea che la Groenlandia fosse suddivisa in due pezzi di terra. Lasciando il loro equipaggio sulla nave, Mikkelsen si ritrova in diversi guai insieme all'inesperto Iver Iversen (Joe Cole).

I due uomini riescono a trovare le prove che la Groenlandia è un'isola ma il ritorno alla nave richiede più tempo ed è molto più difficile del previsto.

Nel cast del film anche Charles Dance e Heida Reed.



