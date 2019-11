Nikolaj Coster-Waldau di GoT fonda una casa di produzione, ha già scelto il primo progetto

Si chiamerà Ill Kippers Productions, la nuova società di produzione di Nikolaj Coster-Waldau, che orfano di Game of Thrones (di cui ha gradito il finale), amplia così i suoi orizzonti creativi. E ha già un primo progetto in mente.

In collaborazione con lo sceneggiatore Joe Derrick e l'ex PR Jeffrey Chassen, Ill Kippers si focalizzerà su progetti intesi per più piattaforme.

"Io e Jeff abbiamo lavorato insieme per quasi 10 anni, e c'è un'evidente sinergia tra i nostri gusti e le nostre ambizioni. Questo è un viaggio completamente nuovo per tutti e tre, ma convidiamo tutti la stessa etica lavorativa, la stessa ambizione e la stessa passione per le storie e la narrazione" racconta l'attore ai microfoni di Deadline "Quando ho sentito che Jeff aveva deciso di ritirarsi dal suo ruolo di PR non ho esitato a offrirgli questo nuovo incarico, e sono stato davvero contento che abbia accettato".

Il primo titolo a cui potremmo vedere abbinato il nuovo marchio produttivo è un adattamento cinematografico del romanzo Young Adult We Are Lost And Founddi Helene Dunbar, ambientato nella New York del 1983, nell'era Reagan e dell'epidemia dell'AIDS, e vedrà tre ragazzi come protagonisti. Il film co-prodotto da Julian Morris potrebbe anche diventare una serie tv, se non dovesse essere selezionato per il grande schermo.un famoso esploratore danese,

Inoltre, un documentario sulla proliferazione delle convention di fan, CONS (Nikolaj ne sa qualcosa, dopotutto), un crime podcast e una sceneggiatura su Ejnar Mikkelsen, sarebbero in lavorazione.

Waldau sarà presto protagonista di Gone Hollywood, una nuova serie tv prodotta da FX.