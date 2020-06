Nikita, quando Luc Besson si fece produrre il film senza bisogno di uno script

Questa sera alle 21:15 su Cielo verrà trasmesso Nikita, che oggi tutti riconosciamo come un grande action alla Luc Besson divenuto rapidamente una pellicola cult non solo tra quelle del cineasta francese ma della cinematografia tutta, tanto da generare remake e diverse serie televisive, oltre ad aver rilanciato al cinema l'action al femminile.

La trama segue la tossicodipendente Nikita (interpretata da Anne Parillaud) la quale viene prima arrestata e poi condannata all'ergastolo per aver ucciso un poliziotto durante una rapina notturna finita in tragedia. I servizi segreti francesi, tuttavia, fingono la sua morte e la rinchiudono in un centro di addestramento per formare dove poter fare esperimenti al fine di formare spietati assassini al soldo del governo. Pur di sopravvivere, Nikita accetta questa pericolosa alternativa, esercitandosi per diventare una killer professionista.

A detta dello stesso Besson, il film gli fu ispirato dall'ascolto della canzone omonima di Elton John uscita nel 1985; il regista all'epoca era reduce dal successo in Francia del suo ultimo film, Le Grand Bleu, e proprio grazie a questo film il produttore e distributore della pellicola Gaumont accettò di co-finanziare Nikita senza nemmeno aver letto una pagina dello script, fidandosi ciecamente di Besson a cui fu concessa carta bianca per il progetto. Una mossa rischiosa ma col senno di poi lungimirante, perché Nikita si rivelò un successo senza precedenti e oltretutto la storia venne poi fruttuosamente venduta anche all'estero (il remake americano con Bridget Fonda protagonista arrivò solamente 3 anni più tardi nelle sale).

Dal film venne tratta anche una serie televisiva di successo andata in onda tra il 1997 e il 2001, co-prodotta da Warner Bros., mentre in Italia arrivò nel 1999 su Rai 2. Questa serie generò a sua volta un remake, con la nuova serie che durò 4 stagioni, dal 2010 al 2013.