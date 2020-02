Niki Caro racconta il suo Mulan in un'intervista esclusiva per Everyeye

In attesa di vedere Mulan nei cinema italiani, abbiamo avuto il piacere di intervistare Niki Caro, la regista che ha trasposto in live-action il classico animato della Disney ispirato alla leggenda cinese di Hua Mulan.

Durante l'intervista, di cui potete trovare il video in alto, la regista ha svelato alcuni dettagli sul processo creativo del nuovo adattamento di Mulan, come per esempio gli elementi che sono stati mantenuti rispetto al film originale.

Nonostante alcune evidenti differenze come l'assenza di Mushu e Li Shang, la pellicola sarà comunque incentrata sulla storia della figlia maggiore di un rispettato guerriero che vuole prendere il posto del padre malato e andare in guerra. Proprio come nel classico d'animazione, dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan dovrà infatti delle dure prove per dimostrare la sua vera potenzialità.

Diretto dalla Caro su una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver, il film vedrà Liu Yifei nei panni della giovane guerriera. Nel resto del cast troveremo anche Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li, Donnie Yen e Jet Li.

Mulan, lo ricordiamo, arriverà nei cinema italiani il prossimo 26 marzo. Nell'attesa, vi rimandiamo agli impressionanti stunt di Donnie Yen e Jet Li, interpreti rispettivamente del comandante Tsung e dell'Imperatore nel live-action della Casa di Topolino.