Nike rivela le scarpe 'Tune Squad' che LeBron James indosserà in Space Jam 2

La Nike continua a pubblicare settimana dopo settimana le immagini (e il merchandising sportivo) legato all'attesissimo Space Jam 2 di Malcom D. Lee e prodotto da Ryan Coogler, sequel del cult misto live-action e animato del 1996 diretto da John Pytka che vedeva protagonista il mitico Michael Jordan, qui sostituito da LeBron James.

Dopo aver avuto modo di ammirare allora le nuovissime Air Jordan Retro e le LeBron 17 "Monsters", queste ultime direttamente ispirate al sequel, e anche le divise delle squadra contendenti dei Looney Tunes e dei Monsters, ecco la la compagnia ha rivelato via social anche le scarpe ufficiali che indosserà LeBron James nel film, le "Tune Squad" Bron 17. Non solo il nome rimanda al film e le rende ufficiali, ma ci sono al loro interno anche le scritte "tune squad" e lo stemma con inciso "what's up doc?", il "che succede amico" di Bugs Bunny.



I colori sono il bianco, il blu e il rosso, tipici di Space Jam, anche se manca l'arancione, comunque presente nelle divise ufficiali. Il film è comunque figlio di uno script di Ryan Coogler ed è interpretato, oltre che da LeBron James, anche da Sonequa Martin-Green nei panni di Savannah James, Ceyair J. Wright nel ruolo di LeBron 'Bronny' James Jr.



Anche Don Cheadle nel cast di Space Jam 2. Il film uscirà nelle sale americane il 16 luglio 2021.