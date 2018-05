Nightwing: il regista smentisce l'ingaggio di Zac Efron nei panni di Dick Grayson

Chris McKay, regista del futuro adattamento cinematografico dedicato a Nightwing, ha smentito l’ingaggio di Zac Efron nella parte principale, ovvero Dick Grayson.

Nel corso dell’ultimo weekend, infatti, era circolata la voce secondo cui Efron sarebbe stato ingaggiato nei panni Dick Grayson/Nightwing per il film del DC Extended Universe dedicato all’omonimo personaggio a fumetti e primo a indossare i panni di Robin al fianco di Batman. La notizia era stata “confermata” da Jon Bailey via Twitter, ma quando un fan ha chiesto una conferma diretta a McKay, la risposta è stata: “Non è vero”.

Ovviamente questo non esclude un futuro ingresso nel cast di Efron, che potrebbe essere tra i principali candidati per la parte, ma che semplicemente non è stato confermato affatto nel ruolo.

Per quanto riguarda il progetto, McKay tempo fa è dovuto tornare su Twitter per rassicurare i fan e chiarire la sua posizione. Infatti, un fan preoccupato aveva chiesto se stesse per abbandonare il progetto e McKay ha spiegato: "Sono quasi sicuro che la WB deve licenziarmi se vuole che io abbandoni Nightwing...".

Il prossimo film appartenente all’Universo Cinematografico DC a uscire nelle sale sarà Aquaman di James Wan – previsto per il 14 dicembre 2018 – mentre alcune voci suggeriscono che L’uomo d’acciaio 2 sia stato programmato per un’uscita nel 2020.