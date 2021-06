Nightwing, il regista del live-action regala qualche aggiornamento sul progetto

In corso di promozione del suo ultimo e atteso La guerra di domani con Chris Pratt, il regista e sceneggiatore Chris McKay (The LEGO Batman Movie) ha avuto modo di discutere in un'intervista con CinemaBlend dell'annunciato e forse accantonato progetto di Nightwing di casa DC Films, a suo avviso "non del tutto morto".

"Spero che sia ancora una realtà da concretizzare. Spero davvero che riusciremo ancora a fare quel film. Per quanto mi riguarda, non è assolutamente una causa persa né un progetto accantonato. Certo, ovviamente è chiaro che hanno optato per altre priorità, nuove sfide con cui confrontarsi. Avevano molte cose da fare e penso che finalmente abbiano trovato la strada giusta per farle. Penso che i loro recenti successi e le cose che stanno pianificando adesso riusciranno ad aprirci la strada per girare un grandioso film su Nightwing. Ci sono diversi modi per farlo, o nel Multiverso o come universo alternativo. Nightwing per me è però un film grande, pieno d'azione e anche d'emozione. Potrebbe non avvicinarsi, in termini di budget, a quanto fatto con La guerra di domani, ma dal punto di vista di dimensioni e portata sarà spettacolare".



Cosa ne pensate? Desiderata ancora vedere un live-action dedicato a Nightwing?