Nightwing non è una priorità per la Warner Bros. Pictures?

Quando sono stati annunciati dei cambiamenti all'interno della DC Entertainment , tra i progetti rumoreggiati come prossimi ad essere annunciati (oltre a quelli già noti) ci sonoe la pellicola su

E Nightwing? Il film stand-alone è uno dei più attesi dai fan della DC Comics, e il regista Chris McKay si era più volte esposto su Twitter annunciando dettagli e prossimi aggiornamenti sul film. Eppure Nightwing non appare in quella lista, come mai?

Sembra proprio, stando al sito The Tracking Board, che la Warner Bros. Pictures non consideri la pellicola su Dick Grayson una priorità, al momento. Il sito afferma che il progetto non è stato cancellato, ovviamente, ma semplicemente 'accantonato' e sarà realizzato "tra un bel po' di anni", in caso. Non è un caso, ad esempio, che Chris McKay è attualmente in trattative per dirigere l'adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons. Insomma, sembra proprio che la voce di corridoio di The Tracking Board sia confermata e veritiera!

I fan dovranno, dunque, attendere un bel po' prima di vedere Nightwing sul grande schermo. Cosa ne pensate di questa news?

Ricordiamo che, per quest'anno, la DC ha in uscita soltanto Aquaman. Il prossimo anno, invece, sono previsti Wonder Woman 2, Shazam! e, possibilmente, Suicide Squad 2.