Nightwing, Nick Jonas si dice "super disponibile" a interpretare l'eroe nel film

Mentre lo sviluppo dell'annunciato film stand-alone su Nightwing è in corso presso gli studi della, non è ancora chiaro chi possa vestire i panni dell'eroe protagonista,, anche conosciuto per essere stato il primo Robin della storia a combattere al fianco di

Intervistato così da Comicbookmovie in occasione del tour promozionale di Jumanji: Benvenuti nella giungla, Nick Jonas ha avuto modo di dichiarare ufficialmente il suo interesse per la parte, specificando: "Sì, lo interpreterei volentieri. Sarei super disponibile per il ruolo!". La domanda posta da CBM arriverebbe direttamente da un folto numero di fan, che via social sono intervenuti per portare avanti una campagna che vuole Jonas nei panni di Nightwing.



Jonas ha anche aggiunto: "Non sapevo dell'esistenza di queste persone intenzionate a vedermi nel ruolo di Nightwing, ma mantenete questo entusiasmo attivo, gente! Se continuate a votare per me, forse mi chiameranno. Poi non so... grazie in ritardo a tutti!". E sulla possibilità di interpretare Greyson come Robin, Jonas ha dichiarato in modo secco: "Sarebbe assolutamente fantastico".



Al momento molti dei rumor che circolano in rete vorrebbero Dacre Montgomery (Power Rangers, Stranger Things) come frontrunner per la parte, tanto che lo stesso attore ha gettato ulteriore benzina sul fuoco twittando recentemente una foto del personaggio. Questo ha addirittura costretto il regista del film, Chris McKay, a intervenire per specificare come non sia ancora cominciato il processo di casting, che dovrà trovare in termini assoluti una persona "perfetta per la parte".



Chi vincerà la corsa per il ruolo?