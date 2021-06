Nightwing: c'è ancora speranza per il film! Chris McKay sul possibile ruolo di Batman

Dopo aver confermato di recente che il live-action di Nightwing non è ancora stato cancellato ufficialmente da Warner Bros, lo sceneggiatore Chris McKay (LEGO Batman - Il film) è tornato a parlare del progetto in una lunga intervista rilasciata a The Bear Cave in cui ha svelato anche degli interessanti dettagli sulla trama.

"Sarebbe un revenge movie e introdurrebbe Nightwing al mondo di Blüdhaven. Ci sarebbero un sacco di villain" ha dichiarato il regista, che a breve approderà su Amazon Prime Video con l'action fantascientifico The Tomorrow War. "Sarebbe un vero e proprio studio del personaggio di questo ragazzo che è cresciuto con una sorta di cattivo padre. Come ciò lo ha spinto da giovane adulto a cercare di combattere e allontanarsi il più umanamente possibile da quel mondo, e a venire trascinato nuovamente in esso."

"C'erano ancora alcune cose che dovevano essere determinate" ha detto poi sul possibile ruolo di Batman nel film. "Sarebbe come leggere un fumetto di Nightwing. Non sei sicuro che Batman compaia, ma potrebbe farsi vivo e potrebbero presentarsi anche altri personaggi, però hai a che fare con Nightwing e mi piace l'idea di non collegare troppe cose, possiamo semplicemente avere una storia che si svolge nel Blüdhaven, o con Dick Grayson e il suo mondo. Come è diventato Nightwing e perché lo è diventato, mi piacevano molte cose di questo approccio."

