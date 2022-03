Nightwing, Dylan O'Brien parla dei rumor sul film DC: 'Ormai mi ci sono abituato'

I rumor che vorrebbero Dylan O'Brien favorito per il ruolo di Nightwing nel film ambientato nel DCEU in sviluppo tempo fa non accennano a placarsi, anzi il nome dell'attore è più volte entrato nelle tendenze social per questa ragione. Nel corso dell'anteprima del suo nuovo film, The Outfit, O'Brien è tornato a parlare di questa indiscrezione.

Dopo aver stoppato la collega Zoey Deutch nel suo interesse verso i Marvel Studios, allo stesso O'Brien è stato chiesto di rispondere alle voci che lo vorrebbero nei panni di Nightwing nel film annunciato tempo fa dalla Warner e alla cui regia dovrebbe essere ancora legato Chris McKay. "Credo che lo facciamo ogni volta. Sì, mi è successo solo una o due volte. Questa è certamente la volta più insistente, sai? E, sì, prendo sempre il telefono e dico, 'Ehi, cosa, sai, cosa sta succedendo sul lato professionale di questa cosa?".

McKay, grande fan del franchise di Batman per il quale non a caso ha diretto The LEGO Batman Movie, spin-off dell'acclamato film d'animazione The LEGO Movie, aveva recentemente parlato della personale passione che lo nega a Nightwing e nell'ultima intervista risalente ormai a svariati mesi fa aveva ribadito che per lui il progetto è ancora vivo e vegeto e che un giorno potrebbe finalmente ricevere il via libera dalla Warner Bros:

"Nightwing è ancora un film che voglio fare con tutto me stesso. Amo il personaggio di Dick Grayson, che da giovane adulto diventa un supereroe a modo suo. La storia è stata pensata come quella di un padre e di un figlio ma anche come quella di un film di vendetta, e sono molto entusiasta della sceneggiatura perché va in molte direzioni. Sarebbe stato un film primordiale e da piccolo budget, diciamo 'rozzo' ma nel senso più interessante del termine. Non ho ancora un contratto definitivo, ma spero che sia un film che finiremo col fare. So che non è stata una priorità ultimamente, ma spero che lo diventi presto. Sarebbe una grande soddisfazione".