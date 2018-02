Nightwing: Chis McKay promette 'grandi cose' per il film e l'universo DC

Uno dei progetti made in Warner Bros./DC Entertainment in fase di sviluppo è Nightwing , il film che sarà diretto dasul popolare e amatissimo eroe dei fumetti della

Lo stesso Chris McKay aveva promesso delle novità sulla pellicola per questo febbraio (per il giorno di San Valentino) ed ora, qualche giorno in anticipo, ha deciso di aggiornare su Twitter la questione, stuzzicando non poco i fan del personaggio: "Ciao! Qualche news di San Valentino in anticipo: la sceneggiatura di Nightwing sta arrivando. Sto lavorando per mostrare un sizzle reel allo studio. Sarà un processo davvero molto lungo. Non aspettatevi notizie sul casting molto presto. Ci stiamo prendendo il nostro tempo. Aspettatevi grandi cose dalla DC, da Geoff Johns e dal team della Warner! Ci aspettano favolosi anni!!!".

Sicuramente aggiornamenti eccitanti e promettenti, anche se i fan non vedono l'ora di scoprire chi interpreterà Nightwing al cinema. Dacre Montgomery (Power Rangers, Stranger Things) si è proposto per la parte, cosi come lo ha fatto in tempi più recenti Nick Jonas (Jumanji - Benvenuti nella giungla) che in un'intervista aveva dichiarato: Non sapevo dell'esistenza di queste persone intenzionate a vedermi nel ruolo di Nightwing, ma mantenete questo entusiasmo attivo, gente! Se continuate a votare per me, forse mi chiameranno. Poi non so... grazie in ritardo a tutti!"