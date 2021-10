Nightmare, in vendita la casa del cult horror: Freddy Krueger tenta di convincervi!

Ora che Freddy Krueger non ci vive più, la casa resa famosa da Nightmare - Dal profondo della notte di Wes Craven, è in vendita alla 'modica' cifra di 3,25 milioni di dollari. La residenza, sita in Los Angeles, venne sfruttata come location per la casa in Ohio in cui si svolgono i fatti del film. Ora si cercano acquirenti.

Stile coloniale olandese, con tre camere da letto e quattro bagni, l'edificio principale comprende due piani con pavimenti in noce che s'intrecciano attraverso archi e una cucina open space mix tra il retrò e lo stile moderno con una grande suite principale, bagni privati in ogni camera da letto, lavanderia separata e molteplici potenziali postazioni lavorative.



Inoltre è compresa di una pensione indipendente con patio coperto dal pergolato, cucina e bagno di design. La magione è situata nel cuore della storica piazza Spaulding.

Nightmare - Dal profondo della notte è stato il primo episodio del franchise composto da ulteriori sei film, ed uscì nelle sale nel 1984. Robert Englund tornerebbe in un cameo, in un prossimo film, ma non nel ruolo principale, perché si considera ormai troppo vecchio; l'attore ha interpretato Freddy Krueger, personaggio grazie al quale è diventato famoso in tutto il mondo.

La trama racconta le vicende che si svolgono nella cittadina di Springwood, sconvolta da una serie di orrendi delitti. Un assassino mostruoso e soprannaturale, Freddy Krueger, cattura le proprie vittime nel mondo dei sogni, uccidendole anche nel mondo reale. Il compito di fermare la sua sanguinaria scia è affidato alla giovane Nancy.



Sul nostro sito trovate la recensione di Nightmare - Dal profondo della notte.