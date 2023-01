Nightmare, Rooney Mara voleva abbandonare la recitazione dopo il flop:'Mi salvò Fincher'

Nightmare è uno dei franchise più famosi della storia del cinema ma il remake/reboot del 2010, diretto da Samuel Bayer contribuì ad affossarlo negli anni successivi. Il flop del lungometraggio ebbe forti ripercussioni su Rooney Mara, una delle star del cast, che ha svelato di aver pensato di abbandonare la recitazione.

"Alcuni anni prima di Millennium - Uomini che odiano le donne, avevo fatto un remake di Nightmare - Dal profondo della notte, che non è stata una bella esperienza. Devo stare attenta a quello che dico e come ne parlo. Realizzarlo non è stata la migliore esperienza della mia vita e sono arrivata ad un punto in cui e arrivai ad un punto in cui avrei recitato soltanto se fossi stata del tutto convinta. Dopo aver girato quel film mi sono detta 'O faccio qualcosa che mi piace oppure smetto'".



Nonostante abbia incassato 117 milioni di dollari in tutto il mondo, il remake/reboot di Nightmare del 2010 è stato accolto negativamente da critica e fan, aggiungendosi ad altri titoli che all'epoca tentarono in qualche modo di risvegliare il cinema horror dal torpore.

Nonostante i propositi di abbandono, Rooney Mara - che sarà Audrey Hepburn nel film di Luca Guadagnino - trovò il definitivo successo grazie a Millennium - Uomini che odiano le donne. L'attrice sottolinea l'importanza di David Fincher nella sua affermazione.



"Ho fatto un provino per The Social Network. Era una piccola parte ma una scena fantastica. Poi non ho più lavorato sino a Millennium - Uomini che odiano le donne. David [Fincher] non voleva farmi fare un provino perché non mi riteneva adatta dopo quanto visto in The Social Network. Ho insistito affinché mi mettessero alla prova, dopodiché ha lottato duramente per farmi ottenere la parte, perché lo studio era contrario. È stato un punto di svolta nella mia vita e nella mia carriera. Ho lavorato con lui per un anno di fila, mi ha presa sotto la sua ala. È diventato il mio mentore, si è preso cura di me e si è assicurato che sapessi di avere una voce e che la mia opinione contasse qualcosa. Mi ha dato potere e penso che questo abbia influenzato il resto delle mie scelte da quel momento in poi".



Rooney Mara reciterà con Joaquin Phoenix nel nuovo film di Pawel Pawlikowski.