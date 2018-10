Nightmare: Robert Englund vorrebbe interpretare Freddy ancora una volta

Robert Englund, celebre star del franchise di Nightmare on Elm Street, vuole interpretare il demone sfigurato dotato di artigli in almeno un altro film della saga.

Creata dal regista e sceneggiatore di culto Wes Craven, Nightmare è incentrata su un assassino di bambini che riuscì a cavarsela in tribunale per colpa di un cavillo legale, spingendo i genitori delle vittime ad ottenere vendetta bruciandolo vivo. Da quel momento lo spirito dell'uomo tornò per cercare a sua volta vendetta e iniziò a perseguitare i figli dei suoi assassini attaccandoli dove nessuno poteva proteggerli, nei loro sogni.

Englund, che ha interpretato Freddy in ben otto film da A Nightmare On Elm Street (1984) a Freddy Vs Jason (2003), ha appeso il guanto artigliato al chiodo dopo la chiusura della produzione dell'annunciato cross-over Freddy Vs Jason Vs Ash. L'attore di Watchmen Jackie Earle Haley ha vestito i panni del personaggio nel remake A Nightmare On Elm Street (2010), che però è stato aspramente bocciato dalla critica e non è riuscito a dare il via ad una nuova saga. La Warner, però, potrebbe riprovarci.

"Penso che vogliano riavviare il franchise" ha detto Englund nel corso di una recente intervista, "ma avranno bisogno di un nuovo attore. Avranno bisogno di un nuovo attore per interpretare Freddy perché se dovessero iniziare una nuova saga avranno bisogno di quell'attore per altri, che so, otto anni. Io vorrei interpretare il personaggio almeno un'altra volta, magari nel primo film, e poi lascerei il testimone."

