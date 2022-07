Nightmare, Robert Englund si spaventò guardandosi allo specchio truccato da Freddy!

Nightmare - Dal profondo della notte ha cambiato la vita di intere generazioni di adolescenti amanti dell'horror, traumatizzati dalla figura di Freddy Krueger. Tuttavia, c'è qualcun altro che ha avuto gli incubi a causa di Freddy. Si tratta del suo interprete, Robert Englund, che al Guardian ha raccontato un aneddoto esilarante.

Alcuni attori sono così intrinsecamente legati al loro personaggio che è difficile separarli. Englund ha raccontato ciò che gli accadde sul set del film. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Nightmare - Dal profondo della notte.



"Avevo un piccolo e minuscolo carretto delle dimensioni di un orinatoio, con un tavolo da formica, una sedia di plastica e uno specchio con le lampadine intorno: la classica make-up room nel backstage. Le luci erano spente. Le ho abbassate quando stavo facendo un pisolino verso le 4 del mattino, con la testa appoggiata su un asciugamano ben arrotolato per non imbrattare il trucco. Stavo aspettando di essere chiamato sul set e ho sentito bussare alla porta. Quando mi sono seduto ho visto questo viso sfigurato che mi guardava allo specchio. Lo shock mi ha fatto saltare fuori dalla mia pelle. Ho alzato la mano e ho capito 'Oh mio Dio! È il mio riflesso!'. Ma è stato un momento così spaventoso che abita ancora una varietà di incubi!".



Un aneddoto incredibile perché nell'immaginario di ogni cinefilo Robert Englund è Freddy Krueger e sapere che Freddy si spaventa anche di se stesso potrebbe essere confortante per molti fan.



Quest'anno Robert Englund è guest star in Stranger Things 4, in un ruolo fondamentale nella trama della stagione.