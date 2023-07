Nightmare, Robert Englund non è più interessato al ruolo di Freddy Krueger

Robert Englund ha svelato che non interpreterà più l'iconico personaggio del cinema horror Freddy Krueger nella saga di Nightmare, a distanza di quasi quarant'anni dalla prima apparizione nel 1984. Dopo l'esordio ha mantenuto il ruolo in sette film del franchise principale e in uno spin-off crossover.

Ma il futuro sarà senza Freddy, come ha spiegato Englund parlando proprio delle fatiche dello spin-off/crossover:"Avevo 50 anni e Freddy vs Jason mi tolse molto. Facevo ancora stunt ma sapevo di non avere più molta mobilità acrobatica e molte riprese per esprimermi. Il mio busto si era spostato, insieme alla mia faccia che invecchiava, il che non importa perché ero sotto tutta quella m**da di trucco. Ma il mio busto... il tuo peso si sposta e diventi più grosso man mano che invecchi. E in un certo senso ho perso il fisico di Freddy". L'attore ha dichiarato che secondo lui Nightmare è una saga perfetta per la CGI.



Il futuro di Freddy Krueger dovrà per forza fare a meno di Robert Englund e probabilmente, nel caso dovesse tornare sulle scene, sarà costretto ad affidarsi ad un nuovo attore.

Englund in ogni caso non vuole dire addio a priori alla saga:"Se magari mi invitassero per un cameo sarei onorato".



Lo scorso mese l'attore ha compiuto 76 anni e ha dichiarato che ci sarà anche il nome di Freddy Krueger sulla lapide di Robert Englund.