Nightmare, Robert Englund lancia la miscela di caffè ispirata a Freddy Krueger

Robert Englund e Dead Sled Coffee stanno per lanciare la miscela Nightmare di Robert Englund, una nuova versione di caffè sviluppata con il contributo dell'attore e ispirata al suo personaggio più noto, Freddy Krueger in Nightmare. Si tratta dell'ultima di una serie di miscele a tema horror, dopo Vampira, Vincent Price e Bela Lugosi.

Il pre-order della versione di Englund è stato lanciato ieri e durerà per le prossime due settimane, terminando il 12 ottobre, e mentre il caffè stesso sarà disponibile dopo quella data il pacchetto del pre-order include il merchandising esclusivo: due bustine del nuovo caffè, una t-shirt raglan in edizione limitata (stile baseball) e una tazza in edizione limitata, oltre ad adesivi e magneti.



Secondo il sito ufficiale una delle due bustine di caffè che riceverete sarà quella che chiamano Blue Door, con Robert che guarda fuori dalla finestra dell'iconica porta d'ingresso. Quel particolare design avrà una tiratura limitata e non sarà più disponibile.

"La miscela Nightmare di Robert Englund è una miscela perfetta di un caffè della produzione Robusta vietnamita monorigine di alta qualità e una miscela di chicchi di Arabica del Sud America. Il tutto macinato in stile turco" recita la descrizione.

"Il caffè Robusta è il chicco tradizionale del Vietnam e ha quasi il doppio della caffeina dei chicchi di caffè Arabica. La miscela finemente macinata di Robusta vietnamita e sudamericana consente non solo un sapore più audace ma un contenuto di caffeina naturalmente più forte in modo da poter STARE SVEGLIO e stare al sicuro dal re degli incubi".

Su Everyeye trovate la recensione di Nightmare - Dal profondo della notte mentre Robert Englund ha dichiarato di voler tornare in un cameo.