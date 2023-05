Nightmare, Robert Englund implora le nuove tecnologie: 'È una saga perfetta per la CGI'

Sono trascorsi ben 13 anni dal film A Nightmare on Elms Street, eppure la star Robert Englund, pur confermando di non partecipare al franchise, ha svelato tutte le sue idee per ideare nuovi capitoli sulla scia dei sensazionali sviluppi del mondo digitale.

Riferendosi alla pellicola A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warrios, così ha dichiarato l'attore (interprete del killer Freddy Krueger nell'horror originale): "La sceneggiatura originale è fantastica, e, nel tornare a chi l'ha scritta, notiamo come ora abbiano perfino gli Oscar. Inoltre mi piacerebbe moltissimo partecipare in un cameo, magari cambiando genere per interpretare Priscilla Pointer, il ruolo della madre di Amy Irving – la terapeuta scettica e cinica che non crede che tutti quanti siano facendo lo stesso sogno, un sogno comune, un incubo collettivo. Sarebbe fantastico, riusciremmo a strizzare l'occhio al pubblico più affezionato. D'altro canto, è tradizione che un remake riporti con la memoria al film originale". Eppure, il suo desiderio potrebbe non essere vano: Mike Flanagan ha un'ottima idea per il decimo Nightmare.

Riguardo gli sviluppi del digitale, così ha continuato Englund:"Nightmare on Elm Street è uno di quei film che, in effetti, hanno un estremo bisogno delle nuove tecnologie. Il paesaggio onirico, le scene mentali e tutto il resto sono a dir poco perfette per la CGI. Scommetto che il risultato sarebbe meraviglioso, nonostante il budget per forza di cose maggiore. Non ai livello della Marvel, ovviamente, ma comunque abbastanza...".

