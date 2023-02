Nightmare, Mike Flanagan ha un'ottima idea per il decimo capitolo

Nightmare - Dal profondo della notte, cult horror del 1984, ha riscosso e continua a riscuotere un successo così grande da aver generato una saga di nove film, l'ultimo dei quali risale al 2010; eppure, il regista Mike Flanagan vuole creare un nuovo progetto ispirato a quelli sul serial killer Freddy Krueger.

In un'intervista col presentatore Al Horner di Script Apart, così ha dichiarato il regista: "Uno di quelle pellicole che è sempre stata sulla mia lista è Nightmare. Sarebbe davvero figo, ragazzi! Ho già un'idea sviluppata completamente, che risale a un paio di anni fa. La mia consapevolezza è proprio quella della reale motivo per cui il titolo sia tanto spinoso ossia perché nessuno sa chi lo controlli veramente. E allora continuano tutti a ripetere: 'Sì, perché no, ci piacerebbe. Però non abbiamo idea di chi dovresti consultare al riguardo'. Ho trascorso quasi un anno della mia vita con Heather Langenkamp, e ne avremmo parlato. Era come se nessuno sapesse cosa fare. Ma in uno di questi giorni, forse..." Per chi non lo ricordasse, Langenkamp è la celebre interprete di Nancy Thompson nella pellicola scritta e diretta da Wes Craven. Per approfondire l'argomento, ecco la recensione di Nightmare - Dal profondo della notte.

In effetti, Flanagan sembra il regista indicato per proseguire il franchise horror: tra i suoi lavori, infatti, ricordiamo film come Absentia, Oculus - Il riflesso del male e due adattamenti dei romanzi di Stephen King (Il gioco di Gerald e Doctor Sleep), a cui si aggiungono svariate serie TV – basti pensare alla recente The Midnight Club, cancellato da Netflix dopo appena una stagione, o al progetto di realizzare un'adattamento de La Torre Nera, celebre saga di King.