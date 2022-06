Nightmare, Blumhouse sicura: 'Robert Englund? In un nostro reboot tornerebbe di certo!'

Di reboot e remake ormai se ne vedono ovunque. Ma c'era un tempo e un luogo in cui gli innumerevoli sequel erano la norma: gli storici horror come Halloween, Scream e soprattutto Nightmare. Ma da quando lo storico Robert Englund ha lasciato i panni di Freddy Krueger, non c'è stata storia. Il CEO Blumhouse cambierà le cose?

Di tutti i revival di franchise che si stanno portando avanti nei classici horror e presso Blumhouse in particolare, non si può certo dire che un progetto per Nightmare sia attualmente in cantiere. O almeno non ancora annunciato. Gli ultimi segnali di vita ricevuti sulla saga riguardavano dei retroscena sui sequel di Nightmare. Ma come detto, anche se non annunciato, un reboot della saga potrebbe essere sempre nell’aria, come dimostrano le parole di Jason Blum, CEO di Blumhouse, che potrebbe aver già valutato i margini di fattibilità di un progetto del genere. Su tutti, la possibilità di coinvolgere il volto originale di Freddy Krueger.

Il CEO stava discutendo con ScreenRant del potenziale successo in arrivo per Black Phone, il nuovo film del regista di Sinister e Doctor Strange con Ethan Hawke nei panni di un inquietantissimo serial killer di bambini. Durante la lunga intervista si è inevitabilmente finiti a parlare di altri progetti, e nonostante Blum abbia ribadito come un revival di Nightmare non sia attualmente sulla scrivania, ha comunque dichiarato con estrema sicurezza che, se lo fosse, ci sarebbe anche Robert Englund. Queste le sue parole: “Potrei farlo tornare. Potrei riavere chiunque. Voglio dire, Ellen Burstyn aveva 87 anni e l’ho reclutata per il prossimo film dell’Esorcista. In fondo lui ha solo 75 anni, è giovane”.

D’altronde, nonostante la sua assenza di lunga durata dal grande schermo, l’attore sembra pronto a rimettersi in gioco come dimostra la sua apparizione nei nuovi episodi di Stranger Things 4, che infatti molti hanno percepito come un riferimento diretto, fra i tanti classici citati nello slasher e non, a Nightmare. Voi come vedreste un ritorno di Freddy Krueger? Ditecelo nei commenti!