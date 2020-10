Nightmare Before Christmas, ecco la soundtrack in vinile e le illustrazioni di Tim Burton

Mondo e Disney hanno collaborato per realizzare la straordinaria versione della colonna sonora di Danny Elfman per Nightmare Before Christmas in un nuovo set in vinile che presenta l'artwork del produttore del film, Tim Burton. Il film è un cult del periodo di Halloween e di Natale, amato da tantissimi cinefili in tutto il mondo.

L'edizione speciale è stata rimasterizzata per il vinile ed è stampata su due dischi da 180 g con design ispirato a Jack Skeletron (strisce) e Sally (vortice). Il design della cover è di Tim Burton.

Il set è disponibile da oggi e costa 35 dollari, con vendita fino ad esaurimento scorte (soltanto 5.000 unità). Ci sarà il limite di una copia a persona e la spedizione è prevista per novembre.

Giusto in tempo per poterla ascoltare durante le festività natalizie.



Nightmare Before Christmas è diretto da Henry Selick, ideato e prodotto da Tim Burton. Il film inizia nella città di Halloween, dove il re del terrore Jack Skeletron è ormai stanco di mostri terrificanti. Un giorno si ritrova per caso nella città del Natale e decide di cambiare totalmente la sua vita sostituendosi a Babbo Natale. Purtroppo le cose non andranno come previsto e Jack dovrà affrontare il perfido Mr. Baubau.

Il cast vocale originale del film comprende Chris Sarandon e Catherine O'Hara nei panni di Jack e Sally, sostituiti da Renato Zero e Laura Boccanera nella versione italiana.



