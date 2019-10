Nightmare Before Christmas, il protagonista vuole tornare per il sequel

Di un sequel di Nightmare Before Christmas si parla da diverso tempo, e dopo aver detto la sua sul dibattito più acceso relativo al film, Chris Sarandon ha parlato dell'eventualità di un secondo capitolo.

Sarandon, che ha doppiato Jack in The Nightmare Before Christmas nelle parti dialogate (fu Danny Elfman ad occuparsi delle parti cantate), si è detto a dir poco entusiasta di questa possibilità.

"Striscerei sulle mani e sulle ginocchia, dalla costa orientale alla costa occidentale degli Stati Uniti, in primavera o in autunno, per farlo di nuovo. Certo che lo farei. Adoro quel personaggio e adoro anche far parte dell'eredità che quel personaggio rappresenta."

Non sappiamo se un sequel dell'amatissimo film verrà davvero realizzato prima o poi, tuttavia conosciamo cosa ne pensa il produttore Tim Burton in proposito, o per lo meno cosa ne pensava nel 2006: parlando con MTV News, infatti, il regista si dichiarò molto contrario all'idea di un sequel.

"Sono sempre stato molto protettivo nei confronti di Nightmare, non vorrei fare sequel o cose del genere. Sai, qualcosa come 'Jack visita il mondo del Ringraziamento' o altri tipi di cose, vorrei poterne mantenere la purezza originale. Poiché non fa parte di un certo tipo di mercato di massa, era importante per mantenerne la purezza. Cerco di rispettare le persone e mantenere la purezza di un progetto il più possibile."

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.