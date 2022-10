Nightmare Before Christmas, film di Halloween o di Natale? Il dibattito vive ancora

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista Henry Selick ha discusso l'argomento più chiacchierato dai fan di Nigthmare Before Christmas: la storia di Jack Skeletron è un film di Halloween o un film di Natale?

"All'inizio, quando Tim Burton ha avuto questa idea originale negli anni '80 e l'ha proposta alla Disney, Nightmare Before Christmas doveva essere uno speciale televisivo di mezz'ora in stop-motion" ha rivelato l'autore ricordando le origini del progetto. "All'inizio l'avevo immaginato come una sorta di mashup, ovvero prendere entrambe le cose dai due filoni, i film di Halloween e i film di Natale. Ma poi, quando abbiamo effettivamente realizzato il film come un lungometraggio, siamo arrivati ad una perfetta collisione tra queste due vacanze. Quindi, sinceramente, credo che non ci sia una risposta giusta o sbagliata: Nightmare Before Christmas è sia Halloween che Natale, è entrambe le feste, e allo stesso tempo è un'opera a sé stante. Mettiamola così: è una grande celebrazione di Halloween che può durare fino a Natale."

Ricordiamo che Nightmare Before Christmas potrebbe avere un sequel, con Henry Selick interessato solo in caso di un progetto in stop-motion. Il regista, tra l'altro, questa settimana esordirà su Netflix col nuovo film Wendell & Wild, co-scritto insieme a Jordan Peele. Il film uscirà il 28 ottobre in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming.

