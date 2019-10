Nightmare Before Christmas, Disney celebra su Twitter l'anniversario

Tra pochissimi giorni milioni di ragazzini in tutto il mondo usciranno indossando costumi più o meno spaventosi e andranno a caccia di dolcetti. Per chi invece preferisce trascorrere Halloween a casa guardando un film, Nightmare Before Christmas di Tim Burton è sempre una scelta molto gettonata.

Ricorre proprio oggi il ventiseiesimo anniversario dell'uscita del film nelle sale americane, e la Disney ha pensato di celebrare l'evento su Twitter. Ha pubblicato infatti un tweet con una immagine di Jack Skeletron e Sally su una collina, con una serie di zucche ai loro piedi e il cartello Halloween Town.

La didascalia recita: "Urlate tutti! Oggi è l'anniversario di Nightmare Before Christmas di Tim Burton."

Molti fan hanno commentato condividendo i loro ricordi sul film, o postando a loro volta immagini e GIF.

Rivedere il film di Tim Burton in televisione nei prossimi giorni non dovrebbe essere difficile, anzi probabilmente saremo "invasi" in un modo o nell'altro dall'immagine di Jack Skeletron. Recentemente Comicbook ha intervistato il doppiatore che gli dà voce nella versione originale, Chris Sarandon, che ha raccontato i suoi ricordi e la sua esperienza.

"In un certo senso, sono stato io il creatore dell'animazione. O meglio, la mia voce lo è stata. Non avevo immagini di Jack in movimento da guardare. Una volta che entravo in studio a Los Angeles, registravo per quattro, cinque, sei ore. Poi prendevo un aereo e ritornavo a casa, e nei tre mesi successivi avrebbero animato le mie scene. Questo era fondamentalmente il processo."

Chris Sarandon ha recentemente parlato anche dell'eventualità di tornare come protagonista per un sequel del film, e ha dato la sua risposta a un dibattito acceso su Nightmare Before Christmas.