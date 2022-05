Nightmare Before Christmas, Danny Elfman:'Ecco perché non ci sarà mai un sequel'

Da anni ormai Nightmare Before Christmas è diventato ben più di un semplice film. Il suo immaginario e alcuni suoi personaggi, in primis Jack Skeletron, sono diventati protagonisti della cultura pop in diverse forme. È chiaro che un successo di questa portata influenzi i fan riguardo un possibile sequel. Cosa ne pensa Danny Elfman?

Lo storico collaboratore di Tim Burton, autore delle splendide musiche del film di Henry Selick, ha risposto ad una domanda sull'ipotetico sequel di Nightmare Before Christmas in un'intervista a Comicbook:"Penso che Tim [Burton] abbia sempre pensato che no, è stato quello che è stato. Se avesse una nuova interpretazione sarei il primo a fare un altro giro con lui" sottolineando che il regista e produttore non avesse mai espresso il desiderio di un sequel.



"Sentiva che Nightmare fosse una cosa pura e che fosse ciò che era" ha concluso Elfman. Insieme a Tim Burton, Danny Elfman ha costruito una lunga e proficua collaborazione; il musicista ha composto la maggior parte delle musiche dei film di Burton.

Per scoprire maggiormente la poetica di Tim Burton potete leggere il nostro approfondimento sul cinema del regista di Burbank.



Per quanto riguarda Nightmare Before Christmas, il film inizialmente venne accolto in maniera contrastante:"Quando uscì praticamente ogni intervista iniziava con 'Troppo spaventoso per i bambini, giusto?'".

Le cose sono cambiate nel corso degli anni, come dimostra il grande successo odierno di Nightmare Before Christmas, che per le sue peculiari caratteristiche è diventato un classico di Halloween così come di Natale.



In realtà un seguito ci sarà: il sequel di Nightmare Before Christmas sarà un libro!