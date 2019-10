Nightmare Before Christmas, Chris Sarandon ha la risposta al dibattito più acceso sul film

#TeamFilmDiHalloween o #TeamFilmDiNatale? A quale agguerrita fazione appartenete voi quando si tratta di Nightmare Before Christmas? In ogni caso, Chris Sarandon ha la risposta adatta per mettere tutti d'accordo... Forse.

Sono passati 26 anni dall'uscita nelle sale del classico d'animazione Nightmare Before Christmas, diretto da Henry Selick e ideato e prodotto da Tim Burton (di cui, secondo delle voci, si starebbe addirittura pensando a un sequel live-action).

26 anni dalla prima volta in cui Jack Skeletron si è allontanato dal paese di Halloween assieme al suo fidato amico Zero, ed è incespicato in quella festività nota come Natale, che lo ha portato a intonare la celebre "Cos'è?", che ancora oggi ricordiamo parola per parola e cantiamo assieme a lui ogni volta che rivediamo il film.

Ma, ecco... Voi quand'è che vi dedicate esattamente al rewatch di Nightmare Before Christmas? Ad Halloween? A Natale?

È infatti questo il (forse unico) punto di discordia sulla pellicola; un quesito per cui Chris Sarandon, interprete di Jack nella versione originale del film, ha una risposta apparentemente perfetta.

"Perché non può essere entrambi? So che ci sono parecchi fan che vengono da me e mi dicono 'Noi lo guardiamo tutti gli anni ad Halloween!' e altri che invece dicono 'Noi lo guardiamo ogni anno a Natale!'. Altri ancora mi dicono 'Noi lo guardiamo sempre ad Halloween e a Natale!'. Qual è il dibattito? È quello che vogliono coloro che più lo guardano, il pubblico, ecco cosa è importante. È sul pubblico che [il film] ha l'impatto maggiore".

La risposta di Sarandon è sicuramente diplomatica, e potrebbe offrire una soluzione pseudodefinitiva alla questione (anche se, a dirla tutta, Selick in passato definì Nightmare Before Christmas un film di Halloween).

E voi, che ne pensate? A quale Team appartenete? Fateci sapere nei commenti.