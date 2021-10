Nightmare Before Christmas, Billie Eilish conquista tutti con la canzone di Sally

In attesa del sequel di Nightmare before Christmas, Billie Eilish ha deciso di vestire i panni di Sally e riproponendo alcuni dei brani più belli ed intensi dell'iconico film di Tim Burton.

Per questa performance realizzata dal vivo, la ventenne di Los Angeles ha tentato di riproporre in tutto e per tutto le fattezze dell'assistente del dottor Finklestein, eccetto per i capelli, che sono stati mantenuti dall'artista di un colore biondo platino. La cantante, come potete vedere dal video in calce alla notizia, indossa un abito identico a quello dell'abitante forse meno spaventoso del paese di Halloween, e ha le braccia ricoperte di cicatrici.

Billie ha avuto l'occasione di cantare al fianco di Danny Elfman, compositore di grande successo, celebre tra l'altro per colonne sonore de I Simpson e di Man in Black, soprattutto voce originale di Jack Skeletron nelle parti cantante di Nightmare Before Christmans nella sua versione originale.

La canzone di Sally non è stato l'unico brano proposto sul palco da Billie Eilish che ha avuto modo di cantare altre canzoni del celebre film d'animazione, in quello che è naturalmente negli Stati Uniti uno dei periodi più magici dell'anno, ovvero quello relativo alla festa di Halloween.

Questo straordinario show dimostra che Nightmare Before Christmas è un classico intramontabile. Voi lo guarderete nei prossimi giorni o attenderete pazientemente il prossimo Natale?