Nightmare Before Christmas, arriva il Blu-ray 4K per il 30° anniversario!

Nightmare Before Christmas, film d'animazione diretto da Henry Selick e ideato e co-prodotto da Tim Burton, compie nel 2023 il suo 30° anniversario: per celebrare l'evento, Disney ha finalmente annunciato il Blu-ray/digital in 4K!

Disponibile dal 22 agosto 2023, l'Ultimate Collector's Edition conterrà i seguenti bonus: le scene tagliate, i commenti audio, la possibilità di scegliere il brano musicale, il primo film di Tim Burton (Frankenweenie in versione non tagliata) con tanto di introduzione del regista, la poesia originale dello stesso narrata da Christopher Lee, l'Haunted Mansion Holiday Tour del What's This? e l'edizione Sing-Along. La copertina – disponibile in calce alla notizia – mostra il protagonista con le braccia incrociate davanti al petto, a cui si aggiungono un'enorme luna piena e l'immancabile Zero a fare da sfondo. Al momento, l'unico canale per ottenere il preordine è Walmart.

Il film racconta la storia di Jack Skeletron, carismatico re delle zucche che, stanco della sua vita nella Città di Halloween, decide di dare una svolta alla sua vita per capire il vero senso del Natale. Purtroppo, però, le cose non andranno come previsto... Tra i doppiatori originali ricordiamo Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine O'Hara, Ken Page e Paul Reubens. Riguardo i riconoscimenti principali, invece, ricordiamo la candidatura al Premio Oscar come migliori effetti speciali, la candidatura al Golden Globe come miglior colonna sonora originale (Danny Elfman) e due Saturn Award. A proposito, arriverà il sequel di Nightmare Before Christmas? Purtroppo, le speranze sono piuttosto basse...

