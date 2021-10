Nightmare, all'asta l'conico guanto di Freddy Krueger e la maschera di Michael Myers

Gli appassionati di cinema horror avranno una rara opportunità di mettere le mani su autentici cimeli di Hollywood quando centinaia di costumi e oggetti di scena saranno messi all’asta compresa, la versione originale del guanto di Freddy Krueger usata in A Nightmare on Elm Street (1984).

Tra gli articoli messi in vendita il prossimo mese c’è anche la maschera di Michael Myers, altro oggetto di punta dell’asta. Date un'occhiata al trailer di Halloween Kills che uscirà al cinema il 24 ottobre 2021 e in cui vedremo Myers tornare in azione.



Stephen Lane, fondatore e amministratore delegato di Prop Store, che ha organizzato la vendita online di tre giorni, ha dichiarato al Daily Mail: "Le persone sono estremamente entusiaste di tornare indietro e rivisitare il film e avere i manufatti accanto a loro mentre stanno guardando esso."

L'autentico guanto sarà disponibile all'asta come parte di una collezione di £ 5,5 milioni, sia la maschera che il guanto sono considerati i pezzi centrali dell'asta, che dovrebbero essere venduti tra $ 27.600 e $ 41.400.

Ma oltre a questi due cimeli ci sarà anche la tuta rossa Spidey di Tobey Maguire di Spider-Man 3, che dovrebbe costare $ 70.000, e la tuta sonar di Batman Forever, che potrebbe guadagnare poco più di $ 82.000.

Gli offerenti potrebbero anche conquistare una tunica da studente Grifondoro di Harry Potter ei Doni della Morte: Parte 2, un hoverboard autografato di Ritorno al futuro, o l'elmo de Il gladiatore di Ridley Scott. L'asta si svolgerà dal 9 all'11 novembre, vi lasciamo con la nostra recensione di Nightmare - Dal profondo della notte.