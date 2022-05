Nightmare, l'assurdo sogno che ispirò a Wes Craven uno dei sequel del film

Come si manda avanti una saga che basa tutta la sua vena horror sugli incubi, se non affidandosi agli incubi stessi? La dimensione onirica può spesso risultare piuttosto utile nel far venire a galla i lati più oscuri del nostro animo, come dimostra il modo in cui Wes Craven arrivò alla realizzazione di New Nightmare.

Il film uscito nel 1994 e conosciuto in Italia come Nightmare - Nuovo Incubo fu quello che vide il grande ritorno di Craven alla regia di un capitolo della saga che aveva abbandonato dopo l'uscita del primo, storico film: ma quale fu, dunque, l'elemento che convinse il regista di Scream a farsi coinvolgere nuovamente nel progetto?

Il movente va cercato proprio nel sogno che ispirò a Craven la sceneggiatura di New Nightmare: "C'era Robert Englund in costume e si comportava come il Freddy quasi comico che ormai era diventato il personaggio, e nel sogno io avvertivo che sullo sfondo ci fosse questa figura che che si muoveva parallelamente a Robert, la sua stessa ombra, e tutto era davvero terrificante" furono le parole con cui il buon Wes raccontò la strana festa che ebbe luogo durante un suo sogno.

Cosa ne pensate? Credete che quest'incubo sia servito a riportare la saga ideata da Craven ai livelli di un tempo? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, è stata messa in vendita proprio la casa del primo Nightmare.