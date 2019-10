Nightmare Alley: Willem Dafoe entra nel cast del film di Guillermo del Toro

Willem Dafoe sta per tornare nelle sale con The Lighthouse ma l'attore sta già pensando al futuro e ora è ufficialmente entrato nel cast di Nightmare Alley, il nuovo film diretto dal regista messicano Guillermo del Toro. La conferma arriva da The Hollywood Reporter. La produzione del film è firmata Fox Searchlight e il cast è ricco di star.

Nightmare Alley è un adattamento del romanzo noir del 1946 di William Lindsay, arrivato per la prima volta sul grande schermo nel 1947.

Il film è ambientato in un mondo di folkloristici imbroglioni e truffatori, e racconta la storia di un mentalista che collabora con uno psicologo per ingannare i ricchi. Dafoe interpreterà un imbonitore di fiera.



Guillermo del Toro dirige il thriller di cui ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Kim Morgan. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2020 a Toronto.

Willem Dafoe è stato candidato quattro volte al premio Oscar e tra poco sarà sul grande schermo anche in Brooklyn Motherless di Edward Norton, film d'apertura dell'imminente Festa del Cinema di Roma.

Il cast è composto anche da interpreti del calibro di Bradley Cooper, Toni Collette, Rooney Mara, Cate Blanchett e David Strathairn.

Rooney Mara è stata confermata all'inizio di settembre. Pare che Nightmare Alley avrà un doppio R-Rated.

Willem Dafoe nel 2018 si è aggiudicato la Coppa Volpi per la miglior performance maschile alla Mostra del Cinema di Roma, per Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità.