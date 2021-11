Nightmare Alley: trailer da brividi per il thriller all-star di Guillermo Del Toro

Dopo il primo teaser trailer di Nightmare Alley, il nuovo film scritto e diretto dal regista messicano premio Oscar Guillermo Del Toro torna alla carica con un nuovo trailer integrale da brividi.

Il film, che segna il grande ritorno di Del Toro dal successo de La forma dell'acqua, premiato come miglior film agli Oscar del 2018, Nightmare Alley è incentrato su un imbroglione, Stan Carlisle (Bradley Cooper), che si ritrova a collaborare con la dottoressa Lilith Ritter (Cate Blanchett), una misteriosa psichiatra. Il film presenta un cast di prestigio tra cui Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Straithairn, Mary Steenburgen e Tim Blake Nelson, con la sinossi che spiega come, usando le sue stravaganti conoscenze, il protagonista tenterà di truffare la ricca élite della società newyorkese degli anni '40, anche grazie all'aiuto della sua virtuosa assistente Molly (Rooney Mara), sempre al suo fianco.

Bradley Cooper, che appare anche in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, e Cate Blanchett dovrebbero essere in corsa per le nomination come miglior attore e miglior attrice non protagonista ai prossimi Oscar 2022. Quali sono le vostre aspettative per il film? Siete dei fan di Del Toro? Come sempre, ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Nightmare Alley uscirà il 17 dicembre negli USA. Per altri approfondimenti guardate le nuove foto ufficiali di Nightmare Alley.