Nightmare Alley, Searchlight fissa la data di uscita del nuovo film di Guillermo del Toro

Searchlight Pictures, ex Fox Searchlight, ha svelato ufficialmente il suo calendario delle uscite del 2021. Tra queste spicca l'atteso Nightmare Alley di Guillermo del Toro, pellicola che potrà vantare un cast all-star composto tra gli altri da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman e Rooney Mara.

Dopo il successo ottenuto da La forma dell'acqua - The Shape of Water, premiato con il Leone d'Oro alla 74esima edizione del Festival di Venezia e successivamente con l'Oscar per il miglior film, l'ultima fatica del regista messicano arriverà nelle sale il 3 dicembre 2021.

Basato sull'omonimo romanzo di Edmund Goulding conosciuto in Italia come "La fiera delle illusioni", questo thriller psicologico racconta il lato oscuro oscuro dello show business, al cui centro troviamo il personaggio interpretato da Bradley Cooper, un uomo dalle grandi doti manipolatrici.

Nessuna novità invece per quanto riguarda The French Dispatch di Wes Anderson, la cui uscita era stata rimandata a ottobre 2020 a causa della pandemia per poi essere rimossa a tempo indefinito dal calendario di Searchlight Pictures.

Ecco di seguito tutte le nuove date fissate dallo studio di proprietà della Disney: