Nightmare Alley, ecco tutti i protagonisti nei nuovi character poster del film!

Si avvicina l'uscita di Nightmare Alley: negli Stati Uniti il nuovo film di Guillermo Del Toro farà il suo esordio il prossimo 17 dicembre, mentre i fan italiani dovranno attendere il 27 gennaio del prossimo anno per trovarlo in programmazione. Fino ad allora, però, non mancheranno certo i modi per cominciare a curiosare un po'.

Proprio in giornata abbiamo assistito all'esordio del trailer di Nightmare Alley, che per primo ci ha finalmente mostrato uno scorcio di ciò che vedremo nel lavoro in uscita del regista de Il Labirinto del Fauno, Hellboy e La Forma dell'Acqua.

A dar man forte al trailer di cui sopra sono quindi arrivati nel pomeriggio i nuovi character poster di questo Nightmare Alley, che ci permettono di dare un'occhiata più da vicino ai vari protagonisti del film: si parte quindi con Bradley Cooper per proseguire con Rooney Mara, Cate Blanchett, Ron Perlman, Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Mary Steenburgen e David Strathairn, tutti ovviamente ritratti negli abiti con cui li ritroveremo sul grande schermo.

Quali sono le vostre aspettative per questo nuovo film di Guillermo Del Toro? Prevedete un nuovo trionfo in stile La Forma dell'Acqua? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate le precedenti foto di Nightmare Alley.