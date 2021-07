Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro sarà vietato ai minori!

Nightmare Alley, il nuovo film diretto dal regista messicano Guillermo del Toro, ha ottenuto il visto di censura R negli USA, che impedisce la visione ai minori, a causa della 'violenza estrema e sanguinaria' presente nella trama. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane probabilmente dal prossimo mese di gennaio.

Il film è stato co-scritto da del Toro insieme a Kim Morgan, ed è basato sul romanzo omonimo di William Lindsay, già adattato nel 1947 in un noir con protagonista Tyrone Power, in un musical teatrale nel 2010 e una graphic novel nel 2012. Ecco la nuova data d'uscita di Nightmare Alley.



Guillermo del Toro ha confessato di non aver preso ispirazione dal film con Power ma di voler attenersi molto più fedelmente al libro.

"Quel libro mi è stato regalato nel 1992 da Ron Perlman prima di vedere il film con Tyrone Power e ho adorato il libro. Il mio adattamento che ho fatto con Kim Morgan non è necessariamente l'intero libro, è impossibile, è una saga. Ma ci sono elementi che sono più oscuri nel libro, ed è la prima possibilità che ho di fare noir. Nei miei cortometraggi volevo fare noir. Era horror e noir. E ora è la prima possibilità che ho di fare un vero e proprio film con un retroscena di tipo sociale. Non ci sono elementi soprannaturali. Solo una storia lineare e davvero oscura" ha dichiarato.

Il ricco cast del film comprende Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, Holt McCallany, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson, Mary Steenburgen e David Strathairn.



