Nightmare Alley, Guillermo del Toro:'Oggi è difficile fare film per adulti'

Uscirà domani nelle sale l'ultimo film diretto da Guillermo del Toro, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, e tra le numerose interviste che il regista messicano ha rilasciato in questi giorni spicca una dichiarazione che riguarda una difficoltà da lui riscontrata nell'ultimo periodo. Ecco le sue parole.

"Ogni decennio o due cambia il pubblico. Negli anni '70 il pubblico era composto principalmente da adulti, per poi diventare molto più giovane negli anni '80. Quel pubblico matura e cambia, ma questo probabilmente è il momento più difficile della storia per fare film per adulti. Questo però non sarà così per sempre. Niente è definitivo" ha dichiarato il regista. Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer di Nightmare Alley.



Il discorso di del Toro si collega direttamente anche al suo ultimo film, Nightmare Alley, che per una volta decide di allontanarsi dai toni fantastici ai quali ha abituato il suo pubblico.

Guillermo del Toro mancava dal suo ultimo grande successo, La forma dell'acqua, che vinse ben quattro premi Oscar.



"Dopo ave vinto un Oscar puoi lavorare entro un certo limite... Non posso dire di essere intenzionato a fare una versione da 200 milioni di dollari di Nightmare Alley ma posso farcela con 60 milioni e con un certo cast. Prima non credo che sarebbe successo. Nella maggior parte dei casi le parti sono state scritte per il cast che abbiamo ingaggiato. Magari prima non avrebbero accettato".



Di sicuro c'è che Bradley Cooper ha accettato Nightmare Alley per la sua insicurezza e il suo ego, come da lui stesso dichiarato.