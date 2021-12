Nightmare Alley: Guillermo del Toro e l'easter egg a un suo vecchio film

Recentemente Guillermo del Toro ha parlato di Nightmare Alley ai microfoni di Collider. Il film arriva a un punto della sua carriera in cui può dirsi piuttosto libero. Ma non sempre è stato così, motivo per cui il regista ha deciso di inserire un easter egg che solo chi lo segue sin dall'inizio noterà.

L'easter egg in questione si riferisce alla sua pellicola di debutto in lingua inglese, Mimic, che ai tempi aveva subito un'ampia supervisione da parte dei produttori allontanando il prodotto finale dalla visione del regista. Questa esperienza, ovviamente, aveva lasciato in del Toro una grande delusione, che dura ancora oggi. Lo ricorda proprio la scenografa di Nightmare Alley, Tamara Deverell, che rivela la richiesta di del Toro di ricostruire un'insegna al neon che era presente in Mimic per questo suo nuovo film.

"Il neon 'Jesus Saves' che abbiamo costruito era in realtà un po' un easter egg. Anni fa ho lavorato con Guillermo in un film chiamato Mimic. Avevamo costruito la stessa croce, lo stesso "Jesus Saves", molto simile", ha ricordato Deverell. "La vedevamo quando questo prete scappava dal mostro-creatura e cadeva con questa grande insegna al neon sullo sfondo. Quando Guillermo ha detto, 'Facciamo di nuovo quel cartello,' io ero tipo, 'Oh, mio ​​Dio, non ci credo che sto progettando e costruendo di nuovo quell'insegna.' È stato divertente rifarla".

La scenografa ha poi raccontato che in realtà, in occasione di Mimic, quando dovettero girare la scena il neon smise di funzionare. A quanto pare lei era già andata via dal set, ma qualcuno la chiamò per dirle del problema, che ovviamente Deverell non aveva idea di come risolvere non essendo un'elettricista. Decisero allora di girare la scena senza luce, decisi a servirsi poi di un effetto in VFX. Peccato che, dopo aver girato, si resero conto che sarebbe bastato armeggiare un po' con la presa. "A quel punto ho pensato 'Oh mio Dio, non posso credere che sia successo'. Ci sentivamo tutti male" ha detto Deverell.

Ovviamente speriamo che nell'ultima pellicola sia andata meglio con l'insegna. Intanto, mentre attendiamo l'arrivo dell'opera di del Toro in sala, ecco quali film noir hanno ispirato Nightmare Alley.