Nightmare Alley, Guillermo Del Toro: 'Cate Blanchett è Godzilla, Bradley Cooper King Kong'

Esce quest'oggi nelle sale americane Nightmare Alley, il nuovo thriller all-star di Guillermo Del Toro, che nel frattempo racconta qualcosa in più sui protagonisti della pellicola, Cate Blanchett e Bradley Cooper, e cosa intende quando li paragona a Godzilla e King Kong.

Nello stellare cast di Nightmare Alley, i protagonisti principali delle vicende del film sono Cate Blanchett e Bradley Cooper, ovvero la psichiatra Lilith Ritter e il giostraio Stan Carlisle, di cui Del Toro ha parlato in maniera più approfondita in una delle sue ultime interviste.

"Cate e io avevamo sviluppato insieme un progetto in passato, una serie TV noir che poi non è stata più prodotta. Ed eravamo molto interessati a lavorare insieme in quel mondo" ha esordito Guillermo del Toro, spiegando cosa lo ha portato a scegliere proprio la Blanchett per il ruolo "Perciò sapevo che questo era nelle sue corde, anche da tutto ciò che ha fatto in passato. Ad esempio Carol, o quei personaggi più tosti, o quelli più indipendenti. Ho pensato anche a Blue Jasmine, quando interpreta la moglie di Alec Baldwin e ci sono quei momenti che indicano proprio quella intransigenza. L'ho trovato interessante. E quindi è ciò che ho tenuto a mente con Kim mentre scrivevamo, e siamo d'accordo nel dire che abbiamo scritto il personaggio per Cate".

"Così sono andato da lei, e poi da Bradley e ho detto a quest'ultimo 'Senti, King Kong, ho bisogno di darti il tuo Godzilla'" continua il regista "E sapevo che avrei avuto bisogno di quella statura per andare contro un tipo che per metà del film ha avuto la strada spianata. E si doveva essere in grado di sentire quando non era più il caso. [...] E c'è bisogno di dire 'Ok, ho capito il mondo, ho capito cosa sta succedendo. Ho capito il tipo, e ora?' e la risposta deve essere Lilith, Cate".